زعيم القاعدة في اليمن الجديد يستهل عهده بتصفية عناصره

بث تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، تسجيلاً مصوراً، ليمنيين وعرب قال إنهم يعملون ضمن التنظيم لصالح من وصفهم بـ”الصليبيين”.

وظهر في التسجيل الذي نشرته الذراع الإعلامية للتنظيم الزعيم الجديد للتنظيم خالد باطرفي، متحدثاً عن حكم “الخيانة والتجسس ضد المجاهدين”، وفق ما ذكر موقع “نيوزيمن” الإخباري.

وأظهر التسجيل 10 أشخاص قال باطرفي إنهم تجسسوا على تنظيم القاعدة من الداخل، ولم يوضح الفيديو مصيرهم، إلا شخص يدعى عثمان بن علي، المكنى بـ”أبو عمر الشهري”، والذي ظهر وهو يتلقى 3 رصاصات في صدره.

ودعا بيان للقاعدة في الفيديو بقية الجواسيس داخل التنظيم إلى تسليم أنفسهم مقابل العفو عنهم.