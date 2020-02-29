الإمارات تستضيف اجتماع إنقاذ دوري أبطال آسيا

وقع الاختيار على دولة الإمارات العربية المتحدة، من أجل استضافة الاجتماع الطاريء لأندية غرب آسيا المشاركة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، في السابع من أبريل (نيسان) المقبل، بحضور الامانة العامة وادارة المسابقات بالاتحاد القاري.

وتتضمن أجندة الاجتماع بحث مستقبل بطولة دوري الابطال، في ضوء المستجدات التي افرزتها القيود الحكومية على حركة السفر بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويشارك بالاجتماع 16 نادياً تمثل اندية غرب القارة المشاركة بدوري الأبطال، وتشمل دول السعودية والإمارات وقطر والعراق وايران واوزبكستان.

من المقرر أن تعقد أندية شرق القارة الآسيوية اجتماعاً مماثلاً في الثامن من أبريل (نيسان) المقبل في كوالالمبور .

وبحسب مصادر آسيوية فإن مقترح تأجيل لعب البطولة حتى موعد لاحق يحدد وفقاً لتقارير منظمة الصحة العالمية والإجراءات الحكومية، كما تتضمن المقترحات إقامة الجولات المقبلة بدوري المجموعات بنظام التجمع لكل مجموعة في وقت يحدد لاحقاً.

كان الاتحاد الاسيوي أعلن اليوم الجمعة، تأجيل اجتماع الجمعية العمومية الثلاثين المقرر في السادس عشر من أبريل (نيسان) وكذلك اجتماع المكتب التنفيذي المقرر بالبحرين واجتماعات لجان المالية والقانونية والانتخابات بسبب أزمة فايروس كورونا.