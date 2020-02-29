شاهد بالصور: 25 فتاة يصنعن العطور في الخرمة

أطلقت لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بمحافظة الخرمة (القسم النسائي) برنامج احتواء للموهوبات ويشرف على البرنامج فريق ارتقاء التطوعي النسائي بلجنة التنمية بالخرمة.

ويسعى البرنامج لوضع بصمة إثرائية لتطوير الذات عن طريق العديد من الدورات الإثرائية العملية في الجوانب الفكرية والذاتية والمهارية والاجتماعية والبرنامج يستهدف الفتيات للمرحلة الثانوية.

وانطلق البرنامج بدورة فن صناعة العطور من إعداد وتقديم المدربة /مشاعل فواز العتيبي

واستعرضت العتيبي طريقة تركيب الهرم العطري وطريقة تركيبة زيوت التولة العطرية والتعرف على انواع الكحول المستخدمة في العطور ومفاتيح العطر.

إضافة لمعرفة كيفية صناعة العطور الفرنسيه ودمجها مع الشرقيه وصناعة عطورات الجسم والشعر مع التطبيق العملي لجميع المحاور.

في نهاية الدوره قامت كل متدربة بصناعة عطرها الخاص واستفاد من هذه الدورة ٢٥ فتاة.