المعارضة: عدد المتوفين جراء فيروس كورونا أكثر من 300 شخص في إيران ونظام الملالي يستمر في التعتيم

أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وفق تقارير من داخل البلاد أن عدد المتوفين جراء فيروس كورونا الذي انتشر في جميع محافظات إيران أكثر من 300 شخص.

وقالت في بيان اليوم السبت: عدد الضحايا يبلغ على الأقل في قم 14 شخصًا وفي طهران 30 وفي كاشان 22 وفي اصفهان21 وفي رشت 18 وفي أراك 14 شخصًا.

كما توفي مواطنون آخرون في مدن مشهد وكرمانشاه وكرج ولاهيجان وسمنان وبندرعباس ويزد وإيلام وياسوج وخرم آباد وهمدان ونيشابور وهمايونشهر ونجف آباد وكثير من المدن الصغيرة والكبيرة.

ومع كل لك يستمر النظام في التعتيم على الحقائق والتستر وأعلن عدد الضحايا 34 شخصًا وعدد المصابين 388، فيما كشفت ”ناهيد خدا كرمي“ رئيسة لجنة الصحة في المجلس البلدي بطهران اليوم أن عدد المصابين يتراوح بين10 و15 ألف شخص.

ولم يتخذ نظام الملالي لحد الآن أي خطوة جادة لمنع انتشار هذا المرض، بما في ذلك فرض الحجر الصحي للمدن المنكوبة بهذا الفيروس وقطع الرحلات إلى الصين.

وكانت رحلات شركة طيران ”ماهان اير“ لقوات الحرس مستمرة لحد يوم الجمعة 28 فبراير وأن النظام ولتبرير هذه الرحلات ادعى أنها كانت لغرض نقل معدات تشخيص كورونا.

في حين أن معظم الامكانات الطبية مخصصة لقوات الحرس ويُقدَّم معظم الخدمات الطبية لقادة النظام وقوات الحرس.