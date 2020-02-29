بشكل عاجل: “التعليم” توجه منسوبيها بتحديث بياناتهم الوظيفية على منصة بياناتي

وجهت وزارة التعليم جميع قطاعاتها وإداراتها في المناطق والمحافظات بتحديث بيانات منسوبيها الوظيفية على منصة بياناتي.

يأتي التوجيه بهدف تمكين موظفي الدولة من تحديث بياناتهم في أنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

من جهتها وجهت الادارة العامة للتعليم في محافظة الطائف جميع إداراتها ومكاتب التعليم والمدارس باختلاف مراحلها “بنين وبنات” بتحديث بيانات منسوبيهم خلال ١٥ يوما.

وقالت أن ذلك يتم مع مراعاة عدم تكرار التحديث ومتابعة المنصة في حال رجوع الطلب من قبل المختصين لتعديل البيانات الغير صحيحة ورفعها مرة أخرى حتى يتم اعتماد الطلب من إدارة الموارد البشرية.

وأكد تعليم الطائف على جميع منسوبيه (بنين وبنات) بمتابعة تحديث بياناتهم وتواقيعهم على الإقرار مع تحمل كامل المسؤولية في حال عدم المتابعة.