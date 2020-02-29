٧٠ مدرسة تتنافس غدًا في مشروع تحدي القراءة بالطائف

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الطائف -الوئام -عبدالله العازمي:

تنطلق غد الأحد بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف المرحلة الثانية لمشروع تحدي القراءة العربي 2020 في نسخته الخامسة “تحكيم المسابقة” بمكتب الشرق على مستوى الإدارة التعليمية “بنين” خلال الفترة من 6-10/7/1441هـ .

وسيتنافس في هذه المرحلة 70مدرسة من مختلف المراحل الدراسية.

وأهابت الإدارة من جميع الطلاب المشاركين في المرحلة الثانية اصطحاب جوازات تحدي القراءة معبأة ومستوفية للشروط.

علماً بأن الحضور الساعة 8 صباحا ، وعلى المدارس التي لم تقم بتعبئة الاستبانة المرسلة ولديها طلاب استكملوا قراءة خمسين كتاباً وحققوا شروط المسابقة عليهم التواصل مع منسق المشروع بالادارة . علماً بأن اعلان النتائج ستعلن بإذن الله يوم الاثنين 14/7/1441هـ

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