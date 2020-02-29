٧٠ مدرسة تتنافس غدًا في مشروع تحدي القراءة بالطائف

تنطلق غد الأحد بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف المرحلة الثانية لمشروع تحدي القراءة العربي 2020 في نسخته الخامسة “تحكيم المسابقة” بمكتب الشرق على مستوى الإدارة التعليمية “بنين” خلال الفترة من 6-10/7/1441هـ .

وسيتنافس في هذه المرحلة 70مدرسة من مختلف المراحل الدراسية.

وأهابت الإدارة من جميع الطلاب المشاركين في المرحلة الثانية اصطحاب جوازات تحدي القراءة معبأة ومستوفية للشروط.

علماً بأن الحضور الساعة 8 صباحا ، وعلى المدارس التي لم تقم بتعبئة الاستبانة المرسلة ولديها طلاب استكملوا قراءة خمسين كتاباً وحققوا شروط المسابقة عليهم التواصل مع منسق المشروع بالادارة . علماً بأن اعلان النتائج ستعلن بإذن الله يوم الاثنين 14/7/1441هـ