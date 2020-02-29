كذب مفضوح.. مقطع فيديو يرصد دفن ضحايا كورونا في إيران

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد دفن عدد من الموتى، بواسطة أشخاص يرتدون أزياء للوقاية من الفيروسات.

وقال المتابعون إن الفيديو يرصد قيام القوات الإيرانية بدفن ضحايا فيروس كورونا في البلاد، في حقيقة يخفيها النظام الإيراني عن العالم.

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور اليوم السبت بأن عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″ في إيران ارتفع من 34 إلى 43 خلال 24 ساعة.

وقال جهانبور في مؤتمر صحفي إن ما مجموعه 593 شخصًا ثبت إصابتهم بالفايروس، وأضاف أن 123 من مرضى الفيروس تعافوا وغادروا المستشفى.

وقال المتحدث إن الفيروس ينتشر أكثر فأكثر في جميع أنحاء البلاد.

كانت ايران قد ألغت إيران صلاة الجمعة امس في 22 من محافظات البلاد الـ31 بسبب الانتشار المتسارع لفيروس كورونا المتحور، وقررت إغلاق المدارس حتى بعد غد الاثنين.

وتعد إيران، إلى جانب الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا، من بؤر المرض.

من جانبه، قال الدكتور علاء الدين توران، عضو جنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية، إن فايروس كورونا ينتشر في جميع أنحاء إيران بسرعة تصاعدية”.

وأوضح عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أنه “رغم المعطيات التي نشرتها الحكومة الإيرانية؛ يسعى قادة النظام وجهازه الدعائي التقليل من أبعاد هذه الكارثة من خلال الكذب المفضوح”.