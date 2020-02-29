مصر تؤكد خلوها من فيروس كورونا

أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، اليوم السبت، خلو مصر من أي حالات إصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وردا على سؤال لوكالة “سبوتنيك” الروسية بشأن ما تم تداوله بأن فرنسا سجلت حالات مصابة بفيروس كورونا عائدة من مصر، قال مجاهد: “حتى الآن لا يوجد أي إصابة أو اشتباه بفيروس كورونا في مصر”.

وفي وقت سابق، قال وزير الصحة الفرنسي، أوليفيه فيران، إنه تم تسجيل 6 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في مدينة آنسي، تتعلق بمسافرين عائدين من رحلات منظمة إلى مصر.

وقال مجاهد، إن وزارة الصحة المصرية تواصلت مع سفارة مصر في فرنسا للحصول على معلومات بشأن ما ذكره وزير الصحة الفرنسي، بأن اثنين ممن ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في فرنسا، قد عادا مؤخرًا من رحلة إلى مصر، بحسب سبوتنيك.