الإمارات تعلق الدراسة في حضانات الأطفال بسبب #كورونا

قال وزير التربية والتعليم في الإمارات إن بلاده علقت الدراسة في حضانات الأطفال على مستوى الدولة، بدءاً من غد (الأحد)، لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأوضح حسين الحمادي، خلال مؤتمر صحافي، إن “الأنشطة والفعاليات المدرسية، في مختلف إمارات الدولة، تم تعليقها حتى إشعار آخر ضمن الإجراءات الوقائية”.

وكانت الإمارات قد علقت أمس التنقل بالهوية الوطنية لمواطنيها ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، واستخدام وثيقة جواز السفر المعتمد لرصد حركة تنقّل الأفراد من وإلى الدول المعنية، ضمن سلسلة إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجدّ في العالم.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الإمارات بلغت 21 حالة، منها 5 تماثلت للشفاء.