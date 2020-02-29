سوريا تكذب أردوغان: لا توجد لدينا منشآت كيميائية

قالت وكالة الأنباء السورية “سانا”، اليوم السبت، إن “رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان واصل ممارسة سياسة التضليل والكذب، لتبرير عدوانه على الأراضي السورية ودعم مرتزقته من التنظيمات الإرهابية فيها”.

وأضافت سانا، في تقرير ردا على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان التي أدلى بها اليوم السبت في اسطنبول أمام أعضاء حزبه، أن “رئيس النظام التركي يدّعي تدمير منشآت للأسلحة الكيميائية في سورية” لافتة إلى أن “الجميع يعلم أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكدت في تقاريرها أن سورية لا تمتلك أي منشآت كيميائية”.

في السياق، أكدت سانا أن “مبالغات النظام التركي عن إلحاق خسائر بالجيش العربي السوري، هدفها التغطية على الهزائم الكبيرة التي ألحقت بأدواته الإرهابية وبمخططه الإجرامي ضد الشعب السوري”.

وأشارت سانا إلى أن وحدات الجيش تخوض اشتباكات عنيفة ضد عناصر “جبهة النصرة” والمجموعات المدعومة من النظام التركي على محور سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي، بالتوازي مع تنفيذ ضربات صاروخية في مناطق انتشار المجموعات المسلحة في المناطق والمزارع غرب مدينة سراقب، ما أدى إلى تكبيد المسلحين خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.