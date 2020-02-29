مركز حي الشرائع في رحلة على المسار التاريخي لـ67 معتمرا

نظم مركز حي الشرائع التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة رحلة لـ 67 زائراً ومعتمراً بينهم عدد من الأيتام وأمهاتهم، بناء على مبادرة تقدمت بها عضو مركز الحي الأستاذة شريفة الزهراني، لاستضافة حملة أردنية تنقل أيتاما من مركز بمنطقة السخنة في الأردن، قدموا لأداء مناسك العمرة.

واصطحب نائب رئيس مركز الحي والمرشد السياحي محمد بكر برناوي الزوار في جولة المسار التاريخي والتي استمرت قرابة الأربع ساعات وشملت المشاعر المقدسة ( عرفات – مزدلفة – منى ) وعدد من المساجد منها مسجد بيعة العقبة ومسجد الجن ومسجدالأجابة ومسجد الشجرة ومسجد الميقات بجعرانة.

كما شملت الجولة مكتبة الحرم ومقبرة المعلاة وموقع صلح الحديبية ومعرض عمارة الحرمين الشريفين وجبل النور وجبل ثور.

واطلع الزوار على المعالم الاثرية التي تربط الحاضر بالماضي، وقدم برناوي تعريفاُ وشرحاً عن تلك المواقع الاثرية التي شملتها الجولة، وسلط الضوء على الجهود الجبارة التي تبذلها الدولة خدمة للحجاج والمعتمرين والزوار.

وأبدى الزوار اعجابهم بتلك المعالم معربين عن شكرهم وتقديرهم لكل ما يقدم لقاصدي بيت الله الحرام ومسجد نبيه المصطفى مثنين على تلك الاعمال والجهود والخدمات التي قدمتها وتقدمها المملكة للحجاج والمعتمرين والزوار، ومعربين عن شكرهم لمركز حي الشرائع ومنتدى حي الشرايع على هذه المبادرة التي ادخلت السرور الى قلوبهم.