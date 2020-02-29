الولايات المتحدة “لن تتردد في إلغاء” اتفاق “سلام أفغانستان” حال انتهكته طالبان

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متابعات - الوئام:

أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر أن الولايات المتحدة “لن تتردد في إلغاء” اتفاقها التاريخي مع طالبان في حال تراجعت الحركة المتمردة عن الضمانات الأمنية والالتزام بعقد محادثات مع الحكومة الأفغانية.

وجاءت تصريحاته بالتزامن مع توقيع الولايات المتحدة على اتفاق مع طالبان في الدوحة، يضع جدولا زمنيا لانسحاب كامل من أفغانستان خلال 14 شهرا ضمن مساعي الخروج من الحرب الأطول.

لكن خلال زيارة إلى كابول حذر إسبر من أنه “في حال عدم احترام طالبان التزاماتهم فسوف يخسرون فرصتهم للجلوس مع مواطنيهم الأفغان ومناقشة مستقبل بلادهم” مضيفا “كما أن الولايات المتحدة لن تتردد في إلغاء الاتفاق”.

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