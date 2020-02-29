فيديو متداول.. ثعلب يتجول في ساحات مستشفى عفيف

أظهر مقطع فيديو، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، تجول ثعلب في ساحة مواقف مستشفى عفيف العام.

ووثق مصور الفيديو تجول الثعلب داخل أسوار المستشفى بالقرب من مبنى العيادات.

وكان أمير الرياض أجرى زيارة لمحافظة عفيف الشهر الماضي، وأبدى عدم رضاه عن الخدمات الصحية المقدمة من المستشفى، بحضور مدير الشؤون الصحية لمنطقة الرياض.

وعلى إثر ذلك، تفقد مدير الشؤون الصحية بمنطقة الرياض المستشفى في وقت لاحق، للوقوف على احتياجاتها.

يذكر أن أهالي عفيف طالبوا بتحسين وضع مستشفى المحافظة الذي أنشئ قبل 35 عامًا برفع السعة السريرية والتوسع في العيادات، وتزويد المستشفى بكوادر طبية في كافة التخصصات.