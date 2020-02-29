بريطانيا تعلن ارتفاع عدد المصابين بكورونا

قالت وزارة الصحة في بريطانيا إن عدد المصابين بفيروس كورونا في المملكة المتحدة ارتفع إلى 23 اليوم السبت بعد‭ ‬أن أثبتت الاختبارات إصابة ثلاثة آخرين بالفيروس.

وذكرت الوزارة في بيان أنه “حتى التاسعة من صباح يوم 29 فبراير، أجريت اختبارات لإجمالي 10483 شخصا في المملكة المتحدة… جاءت نتائج 23 منهم إيجابية”.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون يوم الجمعة إن الحد من انتشار فيروس كورونا صار يتصدر أولويات حكومته في الوقت الراهن، وذلك بعد وقت وجيز من إعلان وفاة أول بريطاني جراء الفيروس الذي أصيب به في سفينة سياحية احتُجزت في وقت سابق باليابان.