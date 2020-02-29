الإكوادور تسجل أول إصابة بفيروس كورونا

أعلنت الإكوادور، اليوم، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد على أراضيها.

وأكّدت وزيرة الصحة في البلاد، كاتالينا أندرامونيو، أن الحالة تخص مواطنة من الإكوادور، تقيم في إسبانيا، التي عادت منها إلى وطنها في 14 فبراير، دون أن تظهر عليها أية أعراض.

وأضافت أن المريضة، التي لم يتم الكشف عن هويتها أو عمرها، أثبتت الفحوصات إصابتها بفيروس كورونا الجديد، وتخضع الآن للرعاية الطبية في غرفة العناية المركزة، بعد أن ظهرت عليها الأعراض خلال تواجدها في مدينة غواياكيل غرب الإكوادور، لافتة إلى أن حالتها حرجة وتم حظر أي زيارات لها.