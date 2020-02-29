أمين جامعة الدول العربية: من المرجح تأجيل القمة شهرين

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أنه قد يتم تأجيل القمة العربية المقرر عقدها في الجزائر لشهر أو شهرين، بسبب فيروس كورونا.

واستقبل وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، اليوم، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خلال زيارة الأخير للجزائر.

وأوضحت مصادر جزائرية أن الأمين العام لجامعة الدول العربية وصل إلى الجزائر في زيارة عمل تدوم يومين.

وقال بوقادوم في تصريحات له اليوم عقب لقاء أبو الغيط، إن هناك مشاكل وتحديات تلزم الدول العربية أن تتعاون مع الجامعة.

من جانبه أكد أبو الغيط أن سيلتقي الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون مساء اليوم،، مشيرا أن الهدف من الزيارة هو استشفاف موقف الجزائر من عقد قمة عربية يوم 30 مارس المقبل.

وقال الأمين العام، إنه لن يتم عقد قمة الدول العربية إلا بعد استشارة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، معربا عن أمله من أن تقام القمة قبل نهاية منتصف السنة.