بلومبيرج: أردوغان “يصوب مسدسا على رأسه” في سوريا

أفاد تقرير لوكالة بلومبيرج الأمريكية بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقاتل وحيدًا في سوريا، فهو بمثابة رجل يصوب على رأسه مسدس ناري.

وقالت بلومبرج، إن تركيا في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان، سعت لتوجيه مسدس إلى الغرب، ولكن انقلب الأمر عليها.

على مدار العامين الماضيين، استفز أردوغان عن عمد شركاء تركيا في منظمة حلف شمال الأطلسي عن طريق التحايل على خصمهم، روسيا، وكانت النتيجة التي يمكن التنبؤ بها بالكامل، هي العزلة التركية في سوريا وليبيا، حيث تتعارض مصالح أنقرة بشكل مباشر مع مصالح موسكو.

والآن بعد أن بدأ الصراع يتحول إلى حالة حرب، حيث قتل العشرات من الجنود الأتراك، وربما بسبب القنابل الروسية، فإن رد أردوغان هو مواجهة الغرب الغادر وفتح الطريق أمام ملايين اللاجئين للتوجه إلى أوروبا، وهو الجزء الذي يريده أردوغان من الصفقة للحصول على المزيد من الأموال الأوروبية لإسكان اللاجئين في تركيا.

وتابعت بلومبرج، أن أردوغان يلحق ضررا كبيرا بقضية تركيا من خلال استغلال تهديد تدفقات اللاجئين لإسكات الانتقادات الأوروبية لتهوره، مثل هجومه العسكري في الخريف الماضي ضد الجماعات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة في شمال شرق سوريا.

عندما أعرب المسؤولون الأوروبيون عن مخاوفهم المشروعة من أن الهجوم يفتح جبهة جديدة في حرب أهلية معقدة بالفعل بشكل يائس، ويضر بالجهود الدولية لهزيمة داعش، حذر أردوغان قائلًا: “إذا حاولت توصيف عمليتنا على أنها غزو، فسوف نفتح البوابات ونرسل لكم 3.6 مليون لاجئ “.

وأردفت الوكالة الأمريكية أنه من الصعب الآن تقديم المساعدة العسكرية لتركيا في سوريا، بعد أن تجاهلت النصيحة الغربية ضد الهجوم في شمال شرق سوريا، حيث يريد أردوغان الآن صواريخ باتريوت التي تديرها الولايات المتحدة لمنع سلاح الجو الروسي من قصف جنوده والميليشيات بالوكالة، وهذه هي نفس صواريخ باتريوت التي رفضها لصالح أنظمة إس 400 الروسية الصنع العام الماضي.

بناءً على طلب أنقرة، عقد حلف الناتو اجتماعًا لمناقشة الوضع بموجب المادة 4 من المعاهدة، حيث يمكن لدولة عضو طلب مشاورات إذا شعرت أن سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي أو أمنها مهدد، ونظرًا لعدم تطبيق الفئتين الأوليين بوضوح، فقد يجادل الأتراك بأن نتيجة المعركة من أجل إدلب لها عواقب أمنية – وليس فقط بالنسبة لتركيا.

ولكن من الصعب أن نتخيل أن أعضاء التحالف الآخرين سوف يغرقون في الصراع، لقد كان الغرب مترددا للأسف في فرض أي تكاليف ذات مغزى على روسيا بسبب جرائمها في سوريا، وعلى الأرجح، سوف يضغطون من أجل حل دبلوماسي، ويدعون الرئيس فلاديمير بوتين لحضور قمة 5 مارس حول إدلب، إلى جانب أردوغان والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولكن في الوقت الحالي، موسكو غير راغبة.