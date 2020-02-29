المملكة تشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار ” السلامة أولا “

أكد معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو أن احتفال المملكة مع دول العالم باليوم العالمي للدفاع المدني هذا العام والذي يقام في الأول من مارس من كل عام تحت شعار ” السلامة أولا ” يوضح مدى أهمية السلامة كسلوك وتطبيق في حياة الناس اليومية بحيث يكون الأخذ بمبدأ السلامة اولاً وقبل أي عمل او سلوك ينطوي على خطر في اعمالنا وسلوكنا اليومي في جميع مجالات الحياة .

وقال معاليه في تصريح بمناسبة مشاركة المملكة في الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني والذي يقام هذا العام تحت شعار “السلامة أولاً” و تتمثل في غرس هذا المفهوم لدى جميع فئات المجتمع بحيث يكون من مبدا الأخذ بأساليب واجراءات السلامة مقدماً على جميع اعمالنا اليومية في المنازل والمكاتب ووسائط النقل ورحلاتنا البرية حتى في استخدام الأدوية وتناول المواد الغذائية وهذا يتفق مع المثل القائل ” الوقاية خير من العلاج ” فالوقاية هي عمل استباقي ليؤكد أن ” السلامة اولاً ” ” SAFETY FIRST”

وأوضح الفريق العمرو أن مشاركة المديرية العامة للدفاع المدني بالاحتفال باليوم العالمي وبمختلف الفعاليات العالمية الأخرى يأتي بناءً على ما يؤكد عليه دائماً صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية يهدف إلى التفاعل البناء مع هذه المناسبات العالمية والإفادة منها في ابراز عمل الدفاع المدني وتطوير خدماته، حتى تلامس احتياجات المواطنين والمقيمين

ولفت الفريق العمرو في ختام تصريحه إلى أهمية دور التوعية المجتمعية بشأن المناسبات العالمية والمحلية التي يشارك الدفاع المدني الاحتفاء بها، وقال إن بث رسائل التوعية والتفاعل الإيجابي والبناء من قبل أبناء المجتمع يساهم في تحقيق التوعية المطلوبة بوسائل السلامة والتعليمات التي تحقق أهداف الدفاع المدني في حماية الأرواح والممتلكات في ربوع المملكة من الأخطار والأزمات والحوادث ، مؤكدا أن وعي المواطن والمقيم يساهم في حماية الجميع بإذن الله، كما يحدث التفاعل البناء بين الدفاع المدني والمجتمع من أجل السلامة .