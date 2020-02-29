مدينة الملك فهد الطبية تنفي صحة “إعلان كورونا” المتداول

نفت مدينة الملك فهد الطبية، مساء اليوم، الإعلان المتداول على حسابات التواصل الاجتماعي، الذي نسب قرارا كاذبا إلى وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، بشأن المصابين بفيروس كورونا المستجد ونقلهم إلى المدينة.

قالت في توضيح عبر تويتر: “تؤكد مدينة الملك فهد، نفي هذا الإعلان المتداول في حسابات التواصل الاجتماعي، وتهيب بالجميع استقصاء المعلومة من مصادرها عبر حساباتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي”.

وجاء في الإعلان: “بناءً على التعليمات المشددة من معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وتوصيات وزارتي الداخلية والخارجية.. يحظر على أي من الأطباء والعاملين الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام، أو حتى نقل الأخبار إلى الأصدقاء الشخصيين حول الحالات المصابة بفيروس كورونا، التي وصلت إلى مدينة الملك فهد الطبية، وتمنع كافة عمليات التصوير، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه لأقصى عقوبة”.