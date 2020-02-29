السفارة في النمسا تحذر رعاياها من كورونا وتضع رقما للتواصل

طالبت سفارة المملكة لدى جمهورية النمسا رعايها في جمهورية النمسا الاتحادية وجمهورية سلوفاكيا وجمهورية سلوفينا توخي الحذر واتخاذ التدابير الوقائية التي تنص عليها المنظمة الصحة العالمية لتجنب الإصابة بكورونا.

في السياق، أكدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس ⁧‫كورونا الجديد في المملكة وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، في اجتماعها العاشر، صباح اليوم، أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بالفيروس داخل المملكة حتى الآن.

وأهابت اللجنة بالجميع للتواصل مع رقم 937 لأي استفسار، وأخذ المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.