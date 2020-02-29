“الدفاع” تعلن موعد فتح باب القبول الموحد للوظائف العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع، عن موعد فتح بوابة القبول الموحد للوظائف العسكرية، للرجال والنساء، بالقوات المسلحة وأفرعها، بالرتب العسكرية التالية «رقيب، وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي».

وأوضحت وزارة الدفاع، أن التقديم يشمل: القوات المسلحة السعودية، والقوات البرية الملكية، والقوات الجوية الملكية، والقوات البحرية الملكية، وقوات الدفاع الجوي الملكي، وقوة الصواريخ الاستراتيجية، والخدمات الطبية للقوات المسلحة.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن شروط التقديم تتضمن أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة، وحسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

كما يشترط أن لا يقل عمره عن 17 سنة ولا يزيد 40 سنة للرجال، ولا يقل عن 21 سنة ولا يزيد عن 40 سنة للنساء، وأن لا يكون موظفًا في أي جهة حكومية، وأن لا يكون متزوجًا من غير سعودية أو متزوجة من غير سعودي.

وأن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحدّ الأدنى للطول 160 سم للرجال و155 سم للنساء، وأن يكون لائقًا طبيًّا للخدمة العسكرية.

وأضافت وزارة الدفاع أن موعد فتح باب التقديم سيكون يوم الأحد الموافق 17 رجب 1441هـ، وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.