شاهد.. ما هي تقنية عجلة التبادل الحراري المستخدمة في الحرم المكي لحمايته من الفيروسات؟

أفاد تقرير تلفزيوني بأن هناك تقنيات حديثة ومتطورة تستخدم لحماية الحجاج والمعتمرين والزوار من الفيروسات في الحرمين الشريفين.

وكشف التقرير الذي بثته قناة العربية أن هناك تقنية في نظم التكييف الموجودة في الحرم المكي تمكنه من منع انتشار الفيروسات في الداخل وطردها، وذلك باستخدام ما يسمى بعجلة التبادل الحراري، حيث تقوم المبردات بضخ المياه الباردة إلى المحطة المركزية في الحرم لتقوم مراوح الدفع بضخ الهواء البارد إلى الداخل وطرد الهواء الموجود في الداخل إلى الخارج.

وقال التقرير إن تلك التقنيات وغيرها في الحرمين الشريفين تأتي بالإضافة إلى فرق طبية كاملة متخصصة وغرف لمراقبة الحالة الصحية للحجاج والمعتمرين وزورا المسجد النبوي طوال أيام السنة.