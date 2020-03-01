“لاسا” تقتل 118 شخصاً في نيجيريا

ارتفع عدد ضحايا حمى “لاسا ” بنيجيريا إلى 118 حالة وفاة، حسب مصادر الحكومة بمحافظة أبوجا.

وأظھرت معطیات وبائیة حدیثة صادرة عن مركز مراقبة الأمراض في نیجیریا، أن حمى “لاسا” تنتشر عادة في ھذا البلد (الأول من حیث عدد السكان في إفریقیا) خلال فترة انعدام الرطوبة بین شھري ینایر وإبریل.

وكانت مصادر نيجيرية قد أفادت أن انتقال عدوى حمى ” لاسا” يتم عن طريق إفرازات القوارض أو عن طريق الاتصال المباشر بالدم أو سوائل الجسم لشخص مريض.

وانتشرت ھذه الحمى الوبائیة سریعة العدوى، منذ بدایة شهر يناير، داخل 27 من محافظات نيجيريا، بینھا محافظة لاغوس، المركز الاقتصادي للبلاد.

يذكر أن حمى “لاسا” المستوطنة في نيجيريا تنتمي إلى نفس عائلة فيروسات “إيبولا” و”ماربورج”، لكنها أقل فتكًا.