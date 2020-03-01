المعارضة: كورونا قتل أكثر من 500 شخص في إيران والفاشية الدينية تواصل التستر على العدد الحقيقي

أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية بوم امس السبت أن عدد المتوفين جراء فيروس كورونا تجاوز 500 شخص.

في حين تسعى الفاشية الدينية بكل قواها وباستخدام كل الإمكانات التستر على العدد الحقيقي للضحايا.

ووفق التقارير فإن عدد الضحايا في مدينة قم بلغ مالايقل عن 150 شخصًا وفي طهران 100، وفي مازندران 100، وفي المحافظة المركزية بما في ذلك مدينتي أراك وساوه 37 شخصًا وفي اصفهان وهمايون شهر ونجف آباد 24 و في كاشان 22 وبمحافظة جيلان 22 شخصًا.

إضافة إلى ذلك توفي عدد من المواطنين الآخرين في مدن مشهد وكرمانشاه وكرج وسمنان وبندرعباس ويزد وإيلام وياسوج وخرم آباد ونيشابور وهمدان.

لكن رغم ذلك أصر نظام الملالي على التعتيم على العدد الحقيقي وأعلن عدد الضحايا 43 شخصًا وعدد المصابين 593 شخصًا حتى يوم السبت.

وقالت في بيان لها: إن التعتيم الإجرامي المستمر من قبل نظام الملالي الذي جاء لغرض إقامة مسرحيته في 11 فبراير ومهزلة الانتخابات وعدم اتخاذ تدابير وقائية، تسبب في زيادة عدد المصابين والضحايا.

وأعلن وزير الداخلية لنظام الملالي رحماني فضلي يوم 23 فبراير في مؤتمر صحفي «يوصي البعض أن نرجئ موعد الانتخابات وكانوا يصرون بخصوص مدينة قم تأجيل الانتخابات في هذه المدينة. لكنني بصفتي مسؤول الانتخابات رفضت هذه الاقتراحات».

وهذا اعتراف واضح للجريمة ضد الإنسانية. خامنئي وروحاني وقادة آخرون للنظام وقادة قوات الحرس يجب تقديمهم إلى العدالة لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية.