الجماهير الاتحادية: نرفض الإساة للرئيس الشبابي

رفض الكثير من جماهير نادي الاتحاد الإساءة بأي شكل من الأشكال للرئيس الشباب خالد البلطان عقب الخسارة الكبيرة التي تعرض لها فريقه أمام نظيره الاتحاد ضمن منافسات الجولة (20) من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان والتي كسبها الاتحاد بنتيجة (5-1) ليرتفع بذلك رصيد الفريق الاتحادي إلى النقطة (22) محتلاً المركز الثاني عشر في سلم الترتيب في حين توقف رصيد الفريق الشبابي عند النقطة (28) في المركز الثامن.

وأكدت الجماهير الاتحادية بأن البلطان شخصية رياضية تستحق كل التقدير والاحترام نظير مواقفه الإيجابية والتي يسجلها دائما بشأن نادي الاتحاد بالإضافة إلى الكثير من تصريحاته الفضائية والتي يؤكد فيها بأن نادي الاتحاد يعتبر من الركائز الأساسية والمهمة على الخارطة الآسيوية تاريخاً وإنجازاً.

تجدر الإشارة إلى أن البلطان تلقىى تحية كبيرة من جماهير نادي الاتحاد بعد تواجده في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة ).