تفاصيل #الوظائف_الشاغرة في جامعة الملك فيصل

أعلنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل عن حاجتها لشغل وظائف للسعوديين، وذلك بنظام العقود المؤقتة.

وأوضح سعادة عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس الدكتور محمد بن سعيد الزهراني أنه يشترط للتقديم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلاً على المؤهل في المجال المطلوب من جامعة معترف بها، ولا يكون مرتبطاً بوظيفة حكومية عند تقديم الطلب.

وعلى من تتوفر لديه المؤهلات المطلوبة تقديمها عبر الموقع الإلكتروني للجامعة من خلال الدخول على عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس مع مراعاة أن يكون الملف المرفوع على موقع الجامعة ملفا واحدا بصيغة PDF، ويشمل المستندات والمرفقات التالية:

سيرة ذاتية للمتقدم وصورة من الشهادة الدراسية المطلوبة وصورة من بطاقة الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة وصورة من الخبرات العلمية والعملية (إن وجدت).

وعلى من تتوفر لديه المؤهلات المطلوبة تقديمها من خلال الرابط أدناه وذلك من يوم الأحد الساعة الثامنة صباحا من تاريخ 6 – 7 – 1441 هـ وحتى الساعة الثالثة عصرًا من يوم الأربعاء تاريخ 9 – 7 – 1441 هـ وعلمًا بأنه لن يتم استقبال أي طلبات ورقية.