“صحة الرياض”: تشغيل 10 مراكز صحية “ممتدة” بنظام الرعاية العاجلة

كشفت المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الرياض عن تشغيل 10 مراكز صحية ممتدة، بنظام الرعاية الصحية العاجلة في القطاعات الصحية خارج مدينة الرياض، وذلك خلال السنوات الثلاثة الماضية.

وأوضحت “صحة الرياض”، في بيان، أن الهدف من تشغيل المراكز الصحية الممتدة هو “تخفيف الضغط على طوارئ المستشفيات وزيادة عدد المستفيدين من مراكز الرعاية العاجلة وسهولة الوصول للخدمات في مراكز الرعاية الأولية”. مؤكدة أن تشغيل المراكز الصحية ‏الممتدة بنظام الرعاية العاجلة هي إحدى مشاريع التطوير التي تبنتها وزارة الصحة في إطار تقديم خدمات أفضل للمرضى.

وأكدت “صحة الرياض” أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على استثمار كافة الإمكانيات المتاحة وتجويد خدماتها للارتقاء بمستويات الأداء في مرافقها الصحية، ضمن البرامج التطويرية لمراكز الرعاية الصحية الأولية في المنطقة.

الجدير بالذكر أن المديرية العامة للشئون الصحية في منطقة الرياض حددت 19 مركز رعاية صحية أولية مناوبة لخدمة المرضى والمراجعين في مدينة الرياض منها 17 مركز صحي تعمل على مدار 16 ساعة، تم اختيارها بدقة لتغطية أكبر مساحات جغرافية، وتسهيل وصول المراجعين إليها من مختلف أحياء المدينة، ومركزين تعمل لمدة 24 ساعة لتخفيف الضغط على المستشفيات.

وتحرص وزارة الصحة ممثلة بصحة الرياض من خلال المراكز الصحية المناوبة على خدمة المواطنين وتلبية لرغبات المستفيدين من خدمات المراكز الصحية ومنسوبيها وتحقيقاً لمطالبهم وبما يتماشى مع ظروفهم الاجتماعية.