أرامكو تستحوذ على 70 بالمئة من “سابك” في جميع الدول

استحوذت شركة أرامكو السعودية على 70% من الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، من صندوق الاستثمارات العامة في المملكة.

وقال أرامكو، في بيان اليوم الأحد، إن “عملية استحواذها المقترحة على حصة أغلبية تساوي 70 بالمئة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من صندوق الاستثمارات العامة في المملكة قد حصلت على موافقة غير مشروطة من المفوضية الأوروبية”.

وأوضحت الشركة ، في بيان صحفي نشر على موقع “تداول”، أنه بهذا تكون عملية الاستحواذ المقترحة قد حصلت على الموافقة غير المشروطة في جميع الدول والمناطق القضائية التي يلزم فيها تقديم طلبات مسبقة لموافقة هيئات مكافحة الاحتكار.

وأضافت أن إغلاق الصفقة المقترحة يبقى خاضعًا لشروط الإغلاق المعتادة المتبقية الواردة في اتفاقية شراء الأسهم.

ووقّعت شركة “أرامكو السعودية” في نهاية آذار/ مارس 2019، اتفاقية الاستحواذ على حصة صندوق الاستثمارات العامة في شركة “سابك” والبالغة 70 بالمئة من الشركة، بقيمة 69.1 مليار دولار ، وهو ما يعادل 259.1 مليار ريال.

وكان ياسر الرميان، رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو، قال إن الشركة تعتزم بيع المزيد من أسهمها لتوفير التمويل اللازمة لتنفيذ خطة تنويع الاقتصاد السعودي.