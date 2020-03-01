الشيطان يكمن في التفاصيل… خلافات بشأن إطلاق سراح سجناء في أفغانستان

غداة توقيع اتفاق السلام الذي جرى التوصل إليه بعد مفاوضات طويلة بين الولايات المتحدة وطالبان، والذي يدعو إلى خفض تدريجي لوجود القوات الأمريكية في أفغانستان مقابل ضمانات تتعلق بمكافحة الإرهاب، يبدو أن شيطان التفاصيل بدأ يظهر اليوم الأحد، حيث ثارت خلافات بشأن إطلاق سراح سجناء.

وصرح الرئيس الأفغاني أشرف غني بأنه لا يوجد التزام بالإفراج عن خمسة آلاف من سجناء طالبان قبل بدء المفاوضات الأفغانية-الأفغانية في العاشر من آذار/مارس الجاري.

ورغم أن الاتفاق ينص على إطلاق الحكومة سراح خمسة آلاف من سجناء طالبان وإطلاق الحركة لسراح ألف شخص قبل بدء المحادثات، أشار إعلان آخر نشرته الولايات المتحدة والحكومة الأفغانية إلى أن مناقشة إطلاق سراح المسجونين سيتم خلال المحادثات.

وقال الرئيس غني في مؤتمر صحفي إن إطلاق سراح السجناء يمكن أن يتم في إطار أجندة المفاوضات، وليس كشرط مسبق لها.

وتؤكد طالبان أنه ينبغي أن يتم إطلاق سراحهم قبل المحادثات كون الأمر مدرجا في الاتفاق.

ووفقا لغني، سافر وفد حكومي أفغاني إلى الدوحة لبحث جدول أعمال المفاوضات ولإدراج إطلاق سراح السجناء عليه.

وأضاف غني أن الولايات المتحدة بإمكانها تسهيل المحادثات، إلا أنه ليس من سلطتها الإفراج عن سجناء.