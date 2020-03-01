تأجيل فعاليات اليوم الرياضي الوطني بالإمارات

أعلنت الإمارات، اليوم الأحد، تأجيل فعاليات من اليوم الرياضي الوطني، دون تحديد موعد لانعقادها.

وقررت اللجنة الأولمبية الإماراتية اليوم الأحد تأجيل فعاليات النسخة الخامسة من اليوم الرياضي الوطني لحين إشعار أخر.

وذكرت اللجنة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على شبكة “تويتر” للتواصل الاجتماعي “قررت اللجنة الأولمبية الوطنية تأجيل فعاليات النسخة الخامسة من اليوم الرياضي الوطني لحين إشعار آخر بناء على توصية المكتب التنفيذي للحدث وبعد التنسيق التام مع كافة الجهات المعنية”.

ولم تحدد اللجنة الأولمبية الإماراتية سبب تأجيل اليوم الرياضي الذي كان مقررا له يوم الخميس المقبل، لكنه قد يكون بسبب المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا، بحسب العديد من التقارير الصحفية الصادرة اليوم الأحد.

يأتي هذا تزامنا مع إعلان الاتحاد الدولي للترياثلون ومجلس أبوظبي الرياضي عن تأجيل بطولة أبوظبي العالمية للترياثلون حتى إشعار آخر.

وكان من المقرر أن تقام البطولة خلال الفترة من الخامس إلى السابع من آذار/مارس الجاري في جزيرة ياس في العاصمة أبوظبي، لكن لم يتم الاستقرار بعد على الموعد الجديد للبطولة.