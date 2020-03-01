إيران تحارب كورونا بالحرس الثوري الإيراني

قال قيادي في الحرس الثوري الإيراني خلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون اليوم الأحد إن الحرس خصص منشآت في أنحاء البلاد للمساعدة في القضاء على فيروس كورونا الجديد.

وقال القيادي “أنشأنا مراكز في أنحاء البلاد لمساعدة الناس على مواجهة الفيروس… نحتاج إلى تعاون على مستوى البلاد للتصدي لتلك الأزمة. على المواطنين اتباع إرشادات المسؤولين في قطاع الصحة”.

يأتي ذلك عقب انتشار مقطع فيديو يرصد دفن ضحايا كورونا في إيران.

وقال الدكتور علاء الدين توران، عضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، إن فيروس كورونا ينتشر في جميع أنحاء إيران بسرعة تصاعدية”.

وأوضح عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أنه “رغم المعطيات التي نشرتها الحكومة الإيرانية؛ يسعى قادة النظام وجهازه الدعائي التقليل من أبعاد هذه الكارثة من خلال الكذب المفضوح”.

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