رويترز: أوبك قد تعمق تخفيضات إنتاج النفط حتى دون روسيا

قال مصدران مطلعان حسب ما أعلنته “رويترز”، إن أوبك قد تعمق تخفيضات معروض النفط هذا الأسبوع، بدعم روسيا أو دونه، لوقف التراجع في أسعار الخام الذي أوقد شرارته الانتشار العالمي لفيروس كورونا.

تقاوم موسكو تعميق قيود الإنتاج، قائلة إن تقليص إمدادات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بقيادة السعودية وحلفائها، في إطار مجموعة أوبك+، لن يكون ضروريا لإنعاش الطلب على النفط، حسبما ذكر المصدران العليمان بسير المحادثات.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال في وقت سابق اليوم الأحد، إن الأسعار الحالية مقبولة بالنسبة لميزانية بلاده وإن روسيا – وهي عضو رئيسي في أوبك+ – تملك موارد كافية للتأقلم مع أي تدهور في الاقتصاد العالمي.

وقال أحد المصدرين: “السعودية تريد منع الأسعار من الهبوط، لكن روسيا غير موافقة بعد، لذا قد تتمثل الطريقة الوحيدة في أن تخفض أوبك بمفردها، وهو ما لن يبعث بإشارة جيدة إلى السوق”.

وقال مصدر آخر: “ينبغي الخفض، ولا خيار آخر”، مضيفا أنه يمكن لأوبك أيضا أن تؤجل القرار إلى أن تجبر أسعار النفط المنخفضة موسكو على المشاركة.