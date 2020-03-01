“الأسهم السعودية” يغلق منخفضًا عند مستوى 7345.10 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، منخفضًا 283.24 نقطة ليقفل عند مستوى 7345.10 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 180 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 190 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 4 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 190 على تراجع.

وكانت أسهم شركات أسيج، وبتروكيم، وسوليدرتي تكافل، وفيبو الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات مجموعة سابتكو، وسيسكو، ووفرة، وميدغلف للتأمين، وكيمانول فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.50% و9.99%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وأرامكو، والراجحي، ودار الأركان، وسيرا هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والإنماء، وسابك، وجبل عمر هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 255.20 نقطة ليقفل عند مستوى 7291.51 نقطة، وبتداولات تجاوزت 11 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 220 ألف سهم تقاسمتها 640 صفقة.