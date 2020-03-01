وصلت لـ35.. المملكة المتحدة تسجل 12 إصابة جديدة بـ “كورونا”

سجلت المملكة المتحدة 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسبما أفادت السلطات الصحية اليوم الأحد.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 35 حالة، حسب وكالة بلومبرج للأبناء.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قال في رسالة مصورة نشرها مقر رئاسة الحكومة فى داونينج ستريت يوم الجمعة إن “مسألة فيروس كورونا هي الآن أولوية قصوى للحكومة”.

يشار إلى أن فيروس “كورونا” يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

وكانت “ذا ميل” البريطانية قالت إن السفر من وإلى بريطانيا أصبح في طي النسيان، حيث ألغى غالبية المسافرين حجوزاتهم على رحلات الطيران بسبب المخاوف من تعرضهم للإصابة بفيروس “كورونا المستجد” الذي ينتشر في أنحاء الكرة الأرضية، وأصيب به أكثر من 81 ألف شخص وتوفي بسببه نحو 2800 آخرين غالبيتهم في الصين.

ويتوقع أن تستمر المخاوف من الأزمة في بريطانيا في 2020 وكذلك خطط سفر الملايين من مواطنيها إلى الخارج بسبب احتفالات عيد الفصح في شهر إبريل القادم حيث يُعتقد أنهم لن يستطيعوا السفر إذا ما استمر المرض في الانتشار على مستوياته الحالية.

ويخضع أكثر من 160 بريطانيا للحجر الصحي في فندق “تناريف” بجزر الكناري الأسبوعين المقبلين بعد أن أصيب أحد الأطباء الإيطاليين بالمرض في الفندق حيث جرى اليوم إلغاء الوصول للجزيرة بسبب انتشار المرض.