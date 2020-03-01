“قتلونا بكورونا”.. مظاهرات في مدن إيرانية ضد خامنئي

تواصلت التظاهرات فى العاصمة الإيرانية طهران ومدن أخرى، مساء اليوم، احتجاجا على سياسات النظام الحاكم، خاصة فيما يتعلق بتفشي وباء كورونا في البلاد.

وأحرق الشباب المشاركون في التظاهرات صورا لخامنئي زعيم نظام الملالي وقاسم سليماني قائد قوات الحرس لثوري السابق، وكتبوا شعارات ضد نظام الملالي على الجدران، وفقا لما أعلنته حركة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في بيان رسمي.

وشملت المظاهرات مناطق اصفهان وساري وبابلسر وحصارك (كرج) وبهبهان ولاهيجان وشهر كرد وخاش وهمايون شهر. وتضمنت الشعارات: “حان وقت موتك أيها الولي الفقيه”، “كورونا ولاية الفقيه، عامل قتل الشعب”، و”الموت لخامنئي”.