“أمانة جدة” تعلن إعادة فتح نفق الأمير ماجد

أعلنت أمانة محافظة جدة، اليوم الأحد، إعادة فتح نفق الأمير ماجد من اتجاه الجنوب إلى الشمال، بعد استكمال أعمال مشروع حلول تصريف مياه الأمطار.

جاء ذلك حسب ما أعلنته إمارة منطقة مكة عبر حسابها على “تويتر”، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن انتهاء الأعمال جاء قبل انتهاء الفترة المحددة، بهدف تسهيل الحركة المرورية وخدمة وراحة السكان والزائرين.

وكانت أمانة محافظة جدة، أعلنت في وقت سابق، وبالتعاون مع مرور جدة عن إغلاق نفق حراء من اتجاه الجنوب إلى الشمال بدءًا من ١٤-٦-١٤٤١ لاستكمال أعمال مشروع حلول تصريف مياه الأمطار لنفق طريق الأمير ماجد مع حراء UP06 ولمدة ٢٥ يومًا.