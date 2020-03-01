شرطة حائل تطيح بشخصين أطلقا النار على آخرين بمشاجرة وتسببا في إصابات

ألقت شرطة حائل القبض على شخصين متهمين بالتسبب في إصابة آخرين في إطلاق نار إثر مشاجرة.

وتداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر فيديو أظهر شخصين ملقين على الأرض أمام أحد المحلات وينزفان دما، فيما تكشف الأجواء بأن تلك الإصابات نتيجة مشاجرة وقعت قبل قليل.

وقالت حسابات إن المصابين وقعا نتيجة مشاجرة أمام أحد المحلات، وألقت الشرطة القبض على المتهمين بإطلاق النار وجارٍ اتخاذ الإجراءات حيال الواقعة.

وأضافت مصادر أن المصابين في حالة مستقرة بعد تلقيهما الإسعافات اللازمة، ولم يتبين سبب المشاجرة، غير أن تعليقات شهود عيان تفيد بأن إطلاق النار في المنطقة كان كثيفا والمتهمين فرا قبل تجمع المواطنين.