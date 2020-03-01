أعلنت الحكومة الإيطالية، اليوم، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 34 والمصابين إلى 1700.

وتستمر خريطة انتشار فيروس كورونا في الاتساع لتشمل مناطق جديدة من العالم، وأعلنت وزارة الصحة البحرينية، قبل قليل تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وهو ما يرفع عدد المصابين في البلاد إلى 47، فيما أكدت السلطات العراقية بدورها، تسجيل 6 إصابات جديدة.