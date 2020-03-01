فتاة فيديو الراب “بنت مكة” تكشف نتيجة التحقيقات معها

كشفت الفتاة صاحبة فيديو الراب “بنت مكة” عن نتائج التحقيقات معها، بعد صدور توجيه من أمير مكة المكرمة، خالد الفيصل، بإيقاف المسؤولين عن إنتاج الفيديو وفتح تحقيقات بشأن الواقعة.

وقالت الفتاة إنها خضعت لاستجواب من قبل النيابة العامة، لأنها لا تمتلك تصريحا لتصوير وإنتاج فيديو الموسيقى الخاص بالراب، والذي تم تداوله بكثرة بعد نشره على موقع الفيديوهات يوتيوب في منتصف فبراير الماضي.

وأوضحت الفتاة أن الفيديو لم تكن به مشكلة ولكن الأمر يتعلق بالإداريات لأنها لم تحصل على التصاريح المناسبة قبل التصوير أو النشر، لكنها في المرة المقبل ستعمل على إكمال كافة التصاريح، وهي تحترم آراء جميع الناس في الفيديو، وفقا لقناة العربية.

وأثار فيديو موسيقى الراب “بنت مكة” حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره على موقع يوتيوب في منتصف فبراير، وهاجم نشطاء الفيديو وصناعه بسبب رفضهم لظهور الفتاة في الفيديو بهذه الطريقة وانتشار هذا النوع من الفيديوهات، وطالبوا بفتح تحقيقات فورا ومحاسبة المسؤولين عن الإنتاج والفتاة التي ظهرت في الفيديو.

لكن ظهرت هناك أصوات ترى أن من حق الفتاة المشاركة في هذه النوع من الموسيقى والغناء طالما لم يخدش الذوق العام، وقال أحدهم “لنترك الجميع يتنفسون أغنية بنت مكة هنالك من يطلب محاسبتها.. الخ لم أجد بأغنيتها أي سوء (إلا تكشف الفتاة) أعتقد من حقها التغني بمدينتها ومجتمعها المكاوي غنينا بقبائلنا بني زيد وبني تميم وبني خالد وعتيبة وحرب وزهران وتفاخرنا بالبعارين ومن حق فتاة سمراء التغني بمدينتها”.