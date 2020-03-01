أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وضع 150 جنديًا في الحجر الصحي خشية إصابتهم بفيروس “كورونا”، مشيرًا إلى أنهم ضمن الذين تعاملوا مع الوفد السياحي الكوري الجنوبي، الذي كان من بينهم مصابون بـ”كورونا”.

وأكد أن “الحجر الصحي سيفرض أيضا على قرابة 300 جندي عادوا منذ منتصف الشهر الماضي من إيطاليا”.

وارتفع عدد المصابين بفيروس “كورونا” في إسرائيل لسبعة أشخاص، وعشرات المشتبه بأنهم حاملين للفيروس.

وأعلنت الحكومة الإيطالية، اليوم، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 34 والمصابين إلى 1700.

وتستمر خريطة انتشار فيروس كورونا في الاتساع لتشمل مناطق جديدة من العالم، وأعلنت وزارة الصحة البحرينية، قبل قليل تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وهو ما يرفع عدد المصابين في البلاد إلى 47، فيما أكدت السلطات العراقية بدورها، تسجيل 6 إصابات جديدة.