تقارير إعلامية: قرار قطري بمنع المصريين من دخول البلاد

وأضافت: “يطبق هذا القرار على الرحلات القادمة إلى دولة قطر، اعتبارا من تاريخه، وحتى إشعار آخر”.

وقال السلطات القطرية في منشور: “نود إفادتكم بأنه في ضوء انتشار وباء كورونا على نطاق عالمي، وفي إطار التدابير اللازمة للحد من انتشار المرض، يرجي التكرم بالعلم بحظر قبول المسافرين الحاملين الجنسية المصرية، والقادمين عن طريق نقط وسيطة، وذلك حتى إشعار آخر، كما ينطبق هذا القرار على جميع المسافرين السابق الإشارة إليهم، حتى في حالة حملهم إقامة سارية المفعول في قطر”.