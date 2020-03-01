الطائرات التركية تتساقط في سوريا.. وأنباء عن سخط في الجيش بسبب قرارات أردوغان

سقطت طائرة تركية مسيرة جديدة في شمال غرب سوريا بعدما استهدفتها الدفاعات الجوية في الجيس السوري مساء الأحد.

وقالت تقارير إعلامية إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة تركية مسيرة على بعد يقارب 30 كيلومترا إلى الشرق من بلدة اليونيسية الحدودية مع تركيا، بريف جسر الشغور الغربي جنوب غرب مدينة إدلب.

وقال مصدر ميداني إن الدفاعات الجوية السورية أسقطت الطائرة التركية على جبهة سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي الحدودي مع ريف إدلب الجنوبي، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وأشار المصدر إلى أن تدمير الطائرة التركية تم بعد محاولتها الدنو من أحد مواقع الجيش السوري في المنطقة، وأوضح أن حطام الطائرة سقط في مناطق سيطرة المجموعات المسلحة.

وكانت وكالة الأنباء السورية “سانا” أفادت اليوم، بتصدي وحدات الدفاع الجوي التابعة للجيش السوري، لطائرات مسيرة فوق محافظة حماة.

وفي وقت سابق أعلن النظام السوري إسقاط 3 طائرات درونز تركية بالقرب من مدينة إدلب، فيما بلغت حصيلة قتلى الجيش التركي إثر الغارات الجوية على محافظة إدلب شمال غرب سوريا والتي نسبتها أنقرة إلى دمشق، 33 جنديا على الأقل.

وكشفت تقارير إعلامية تركية أنباء عن غضبة كبرى وسط قيادات وجنود في الجيش التركي اعتراضا على سياسات وقرارات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالعمليات العسكرية في سوريا وليبيا والتي أدت إلى سقوط مزيد من الجنود الأتراك وتدمير آليات عسكرية تركية.

وذكر تقرير لصحيفة الأحوال التركية أن هناك تقارير تركية تحدثت عن سخط شعبي بين أهالي الجنود الأتراك بسبب المصير الذي انتظرهم في سوريا وليبيا نتيجة المشاركة في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل غير الخضوع لقرارات أردوغان، أعقاب ذلك غضب واسع من قبل نشطاء أتراك على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما آلت إليه الأمور للجنود والخسائر العسكرية في سوريا.