اليونان: حركة المهاجرين الحالية جاءت بتشجيع أردوغان

قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية، الأحد، إن حركة المهاجرين الحالية إلى بلاده جاءت بتشجيع السلطات التركية وبعلم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأضاف المسؤول اليوناني، في مؤتمر صحفي، أن الوضع الحالي على الحدود يشكل تهديدا كبيرا لأمن اليونان.

وتابع أن المهاجرين على الحدود تحولوا إلى بيادق تستخدمها تركيا للضغط الدبلوماسي.

وكشفت مقاطع فيديو أن بلدية اسطنبول خصصت ما لا يقل عن 7 أتوبيسات، لنقل اللاجئين للهجرة إلى أوروبا.

وأظهرت الفيديوهات التي نشرتها وسائل إعلام تركية وعربية مشاهد من تجميع البلدية للاجئين استعدادًا لنقلهم للحدود مع اليونان، وقال شهود عيان إن الأوتوبيسات تنطلق باللاجئين إلى الحدود وغالبيتهم من السوريين، لكنه يضم جنسيات أخرى، منهم يمنيين، ومصريين، وعراقيين.

جاء ذلك في أعقاب الإعلان عن مقتل 34 جنديا تركيا في مدينة إدلب السورية في غارات جوية من الجيش السوري، وهدد أردوغان على إثر ذلك بفتح حدود بلاده أمام اللاجئين للضغط على أوروبا إذا لم يكن هناك تدخل لوقف نزيف قواته في سوريا والضربات ضدها.