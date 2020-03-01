روسيا تنفض يدها من قوات أردوغان في سوريا: لا نضمن سلامة الطيران التركي

قال رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا أوليغ غورافلوف، الأحد، إن بلاده لا تضمن سلامة الطيران التركي فوق سوريا بعد إغلاق المجال الجوي فوق محافظة إدلب السورية.

وفي تصريح وصفه مراقبون سياسيون وعسكريون بما يشبه رفع اليد عن أي حماية القوات التركية في سوريا، أكد غورافلوف للصحفيين: “في ظل هذه الظروف، لا يمكن للقيادة العسكرية الروسية ضمان سلامة الطيران التركي في سوريا”، حسب قناة “روسيا اليوم”.

وكانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت اليوم فرض حظر جوي فوق المنطقة الشمالية الغربية من البلاد التي تضم محافظة إدلب.

وذكر غورافلوف، أن السلطات السورية اضطرت للجوء إلى مثل هذه الخطوة، على خلفية تدهور الوضع في المجال الجوي للمحافظة السورية المذكورة.

خسائر بالجملة

وسقطت طائرة تركية مسيرة جديدة في شمال غرب سوريا بعدما استهدفتها الدفاعات الجوية في الجيس السوري مساء الأحد.

وقالت تقارير إعلامية إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة تركية مسيرة على بعد يقارب 30 كيلومترا إلى الشرق من بلدة اليونيسية الحدودية مع تركيا، بريف جسر الشغور الغربي جنوب غرب مدينة إدلب.

وقال مصدر ميداني إن الدفاعات الجوية السورية أسقطت الطائرة التركية على جبهة سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي الحدودي مع ريف إدلب الجنوبي، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وأشار المصدر إلى أن تدمير الطائرة التركية تم بعد محاولتها الدنو من أحد مواقع الجيش السوري في المنطقة، وأوضح أن حطام الطائرة سقط في مناطق سيطرة المجموعات المسلحة.

وكانت وكالة الأنباء السورية “سانا” أفادت اليوم، بتصدي وحدات الدفاع الجوي التابعة للجيش السوري، لطائرات مسيرة فوق محافظة حماة.

وفي وقت سابق أعلن النظام السوري إسقاط 3 طائرات درونز تركية بالقرب من مدينة إدلب، فيما بلغت حصيلة قتلى الجيش التركي إثر الغارات الجوية على محافظة إدلب شمال غرب سوريا والتي نسبتها أنقرة إلى دمشق، 33 جنديا على الأقل.