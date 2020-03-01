رجل إطفاء “روبورتي” في اليوم العالمي للدفاع المدني في الطائف

دشن محافظ الطائف، سعد بن مقبل الميموني اليوم، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2020، الذي يصادف ١ مارس من كل عام تحت شعار “السلامة أولًا”، بحضور عدد من المسؤولين والجهات المشاركة بجوري مول.

بدأ الحفل بالنشيد الوطني، ورحّب مجموعة من أطفال المدارس المشاركة بالمحافظ والضيوف، واطلع في جولة على أركان المعرض المصاحب وما اشتمله من أدوات السلامة، والوسائل التوعوية ومشاركة الجهات المختلفة.

ورحّب مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظه الطائف العميد محمد بن عاتق الزايدي، بتشريف محافظ الطائف، مشيرًا إلى حرص واهتمام الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بكل ما من شأنه تحقيق السلامة للمواطن أينما كان وبمختلف المجالات؛ مستعرضًا أهداف اليوم العالمي للدفاع المدني ٢٠٢٠، وأهمية السلامة.

عقب ذلك شاهد المحافظ والحضور عرضًا مرئيًّا بهذه المناسبة.

وفي ختام الحفل، كرم المحافظ الجهات المشاركة، كما تسلم هدية تذكارية بهذه المناسبة مقدمة من مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظه الطائف.

يذكر أن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني ٢٠٢٠، والمعرض المصاحب لها ستستمر حتى يوم السبت المقبل يتخللها العديد من الفعاليات والبرامج والمسابقات، بمشاركة عدة جهات؛ بهدف تكثيف الجانب التوعوي وترسيخ مفاهيم السلامة في المجتمع.

وشاركت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة في الطائف في اليوم العالمي للدفاع المدني، بقسمين الأول الروبوت، حيث تم تصميم روبوت عبارة عن رجل إطفاء آلي وتمت تجربته أمام المحافظ، وذلك بتصميم من أ محمد مفرح الزهراني، والقسم الثاني الأعمال المدرسية، من خلال استعراض مجموعة مميزة من أعمال مدارس البنين والبنات وهي عبارة عن لوحات فنية ومجسمات تتعلق باليوم العالمي للدفاع المدني، بحضور المدير العام للتعليم طلال اللهيبي وبمتابعة سلطان الطلحي مدير إدارة الامن والسلامة المدرسية وزملائه المشرفين والمشرفات القائمين على معرض التعليم المشارك في فعاليات الدفاع المدني بالإضافة إلى مشاركة إدارتي النشاط الطلابي للبنين والبنات في حفل افتتاح الفعاليات.

وقدم الطلحي شكره وتقديره لكافة المدارس والإدارات والمكاتب (للبنين والبنات) على مشاركاتهم المميزة في المعرض.