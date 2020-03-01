سقوط صاروخين في محيط السفارة الأميركية ببغداد

أفادت تقارير عربية، الاثنين، بسقوط صاروخين في محيط السفارة الأمريكية ببغداد، في انفجارات عنيفة هزت العاصمة العراقية.

تمكنت القوات الأمنية، الاثنين، من العثور على منصة الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء وسط بغداد، وفقا لقناة العربية.

وبحسب ما أكدته خلية الإعلام الأمني في بيان نشرته وسائل إعلام محلية، أنه تم العثور على منصة الإطلاق بالقرب من سوق الثلاثاء في منطقة زيونة.

جاء ذلك بعد ساعات من اعتذار رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، عن تشكيل الحكومة العراقية، موجها رسالة للشعب العراقي، بالاستمرار في الضغط من خلال التظاهرات السلمية لكي لا تضيع تضحياتهم.

وطلب الرئيس العراقي برهم صالح، من القوى السياسية تقديم بديل عن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، اليوم، حيث أعلن عن مشاورات لاختيار مرشح بديل لعلاوي خلال 15 يوما.