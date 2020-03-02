كوريا الجنوبية تسّجل 476 اصابة جديدة بكورونا المستجد

سجلت 476 اصابة جديدة بكورونا المستجد في كوريا الجنوبية ما يرفع عدد الاصابات الى اكثر من اربعة الاف حالة بحسب حصيلة يومية اعلنتها السلطات الكورية الجنوبية الاثنين.

كما تم الاعلان عن اربع وفيات جديدة وهو ما يرفع عدد الوفيات الى 22 في كوريا الجنوبية.

وأكثر من 90 بالمئة من حالات الاصابة الجديدة سُجّلت في مدينة دايغو التي تُعتبر بؤرة الوباء في كوريا الجنوبيّة، وفي مقاطعة غيونغسانغ الشماليّة المجاورة لها.

وخفض بنك كوريا توقعاته للنمو لعام 2020 الخميس وبات الآن يتوقع نموا بنسبة 2,1 بالمئة اي اقل بمقدار 0,2 نقطة عن المتوقع ويعود ذلك بشكل اساسي الى انخفاض الاستهلاك وتباطؤ بالصادرات بسبب الوباء.