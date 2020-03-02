حكومة السراج تجنّد سجناء ومحكومين في قضايا جنائية للقتال ضد الجيش

اتهم المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، آمر المنطقة العسكرية الغربية في حكومة الوفاق أسامة جويلي، بتجنيد السجناء والمحكومين في قضايا جنائية، للقتال ضد الجيش في غرب ليبيا.

ونقل موقع “أخبار ليبيا 24″، عن منشور للمسماري على فيس بوك، اليوم الإثنين: “في إطار متابعتنا ورصدنا لتحركات العصابات الإرهابية في غرب طرابلس، رصدنا قيام الإرهابي والمجرم مهرب الوقود أسامة جويلي بتجنيد السجناء والمحكومين في قضايا جنائية منها القتل، والسرقة للقتال ضد القوات المسلحة”.

وأضاف “جويلي قدم وعوداً بالإعفاء عن المساجين بتخفيف عقوباتهم”، مشيراً إلى أن ذلك جاء بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدتها قوات الوفاق في الأيام الماضية.