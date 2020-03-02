هذه التفاصيل: وزير التعليم يقّر استحداث وحدة للجمعيات والمؤسسات الأهلية التعليمية

صدر قرار وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بإستحداث وحدة تسمى ( وحدة الجمعيات والمؤسسات الأهلية التعليمية) ترتبط تنظيميا بالإدارة العامة للاستثمار والتخصيص وتكون مهامها منظمة للعلاقة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجهات المشرفة على الجمعيات والمؤسسات الخيرية ، وعلى الإدارة العامة للاستثمار والتخصيص.

ووفقا لتعميم اطلعت عليه”الوئام” فإن على الوحدة القيام باعداد الدليل التنظيمي بالتنسيق مع وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير.

والتنسيق مع الادارة العامة للتحول الرقمي لاعداد منصة رقمية لاستقبال طلبات إنشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

والتنسيق مع وكالتي التعليم العام الاهلي والتعليم الجامعي الاهلي ، وعلى إدارة الاستثمار والتخصيص مراجعة شروط وضوابط تأسيس الجمعيات والمؤسسات الاهلية في مجال التعليم.