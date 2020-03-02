stc وهواوي توقعان مذكرة تفاهم استراتيجية في مجال الأعمال

وقعت شركة هواوي الرائدة عالمياً في توفير البنى التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكي اتفاقاً مع الاتصالات السعودية stc المزود الرائد للحلول الرقمية في المملكة العربية السعودية.

وبموجب الاتفاقية يؤمن كلا الطرفين أن هذا التعاون سيسهم في خلق نماذج أعمال مربحة، وتوفير الفرص، لرفع مستوى الربحية في العديد من القطاعات، مثل النفط والغاز والرعاية الصحية والشركات الصغيرة والمتوسطة.

ووقع الاتفاقية كل من عمر النعماني، الرئيس التنفيذي لشركة solutions احدى شركات مجموعة stc، ودينيس تشانع ، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي السعودية.

وتمثل هذه الاتفاقية بداية ناجحة للتعاون المثمر بين الشركتين، حيث سيستفيد كلا من الطرفين من خبراتهم لبناء أحدث الحلول الرقمية المبتكرة في جميع أنحاء المملكة.

وقال عمر النعماني : “إن stc ملتزمة تمامًا بتقديم تجربة آمنة ومرنة لعملائنا من الشركات. ومن خلال هذا التعاون الاستراتيجي مع ’هواوي‘، نتطلع إلى توفير حلول رقمية سلسة وآمنة ومريحة للمزيد من الصناعات”.

وقال دينيس، “هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية، “ستساهم الجهود المشتركة في توفير خدمات وحلول أقوى للأعمال، حيث ستشارك ’هواوي‘ نتائج هذا النجاح مع شركائها وتعتبر شركة stc احدى اهم الشركات.